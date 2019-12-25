وكشف رئيس الهيئة تركي آل الشيخ تفاصيل المسابقة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، حيث يستطيع أي شخص في أنحاء العالم أن يرسل مقطع فيديو وهو يعزف على العود للمشاركة.

وتجرى المسابقة يومي 4 و5 من شهر يناير المقبل على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، ويتم عرض المقاطع المرسلة لاختيار شخص يحمل اللقب.

وفي وقت سابق، غيرت هيئة الترفيه الحساب الرسمي لموسم الرياض على "تويتر"، ليصبح "شتاء الرياض"، وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في 5 مناطق حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند ورياض سفاري والمربع وصحاري الرياض والرياض بوليفارد.

وانطلق موسم الرياض في 11 من شهر أكتوبر الماضي متضمنا فعاليات يومية، من بينها عروض مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.