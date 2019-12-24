ويرصد الفيديو، الذي جرى نشره على تويتر، الملكة إليزابيث وهي تشاهد حفيدها الصغير يحضر مع أبيه، الأمير وليام، حلوى "الكريسماس".

وقالت الصحيفة إن العائلة كانت تحضر الحلوى المعروفة باسم "الحلوى الشحمية" أو "البودينغ"، الذي يشير إلى نوع معين من حلويات الكريمة.

وتابعت أن هذه اللقطات سيتم عرضها في رسالة ملكة بريطانيا بمناسبة يوم عيد الميلاد.

وجرى تصوير الفيديو، الأسبوع الماضي، في قاعة خاصة بالموسيقى، داخل قصر بكنغهام.

وينتظر أن تخصص ملكة بريطانيا رسالتها السنوية بشكل أساسي إلى القضايا الوطنية مثل البريكست والانتخابات العامة. فيما لا يتوقع أن تتحدث عن ما حصل للأمير أندرو، الذي تنحى، قبل أيام، عن واجباته العامة بعد "الفضيحة الأخلاقية".

ويواجه أندرو، وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث، ادعاء بأنه عاشر فتاة كانت تبلغ من العمر 17 عاما. وينفي الأمير البريطاني هذا الأمر.