وخلال احتفالية "قادرون باختلاف" المتعلقة بـذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الطفل مهند، عن رغبته في أن "يتعلم المعلمون والطلبة الطريقة السليمة في التعامل مع أصحاب الهمم، وأن تتم معاقبة من يتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة غير مقبولة".

ثم طالب مهند بتعليم مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات، ليرد عليه السيسي بالقول: "يا مهند ستنفذ فورا".

وأعرب السيسي عن تقديره للجهود المبذولة في رعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.