وعلقت طائرة ضخمة "مهجورة" تابعة للبريد الهندي، كانت تنقلها شاحنة، تحت جسر للمرور بمدينة دورغابور بمقاطعة بردهمان، وفقا لوكالة رويترز.

وتجمع المئات من المواطنين لتفقد المشهد "الغريب"، للطائرة العالقة تحت الجسر، والتي أوقفت الطريق السريع في المدينة تماما.

وبعد ساعات من المحادثات بين الشرطة ورجال الدفاع المدني، استطاعت السلطات إخراج الطائرة من تحت الجسر، وذلك بعد إزالة إطارات الشاحنة، وسحبها باستخدام شاحنة أخرى.

وقال مسؤولون إن سائق الشاحنة لم يقم بالحسابات الصحيحة لارتفاع الجسر قبل المرور من تحته، وأن المسؤولين عن الطريق السريع لم يبلغوا السائق "باستحالة" المهمة، مما أدى إلى الحادثة.