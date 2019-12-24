وتشعر أجوستا (45 عاما) منذ الطفولة بالرغبة في إنقاذ القطط، حيث كانت ترى القطط الضالة تهيم على وجهها في أنحاء الحي الذي تقطن به. وقالت لرويترز: "من الصعب رؤية القطط المهملة في الشوارع".

وعندما انتقلت مع زوجها محمد لطفي، الذي يعمل في تربية أسماك السلور (القرموط)، قبل أربعة أعوام من مدينة بكاسي في إقليم جاوة الغربية إلى منزل أكبر في بارونج بنفس الإقليم الواقع جنوبي جاكرتا، أصبحت تستطيع التصرف وبدأت في نقل القطط لمنزلها.

وينفق الزوجان ما لا يقل عن مليون روبية (72 دولارا) يوميا لتغطية تكاليف الطعام والأدوية والتخلص من الفضلات لأكثر من 250 قطة. كما عينا طاقما من 5 عمال لتنظيف المنزل بأكمله مرتين يوميا حرصا منهما على نظافة الملجأ.

وتقول أجوستا إنها لا تأخذ القطط التي تبدو موفورة الصحة، بل تنتقي تلك التي تحتاج المساعدة وتتوقع بقاء القطط المصابة بالإعاقة معها في الملجأ إلى الأبد.

وتتجول أيضا في أنحاء الحي على نحو منتظم لإطعام جميع القطط التي تصادفها.

وخضعت جميع القطط الموجودة في منزل أجوستا للإخصاء للحفاظ على العدد. كما تلقى القطط رعاية كي لا تمثل أي خطورة صحية على ما حولها.