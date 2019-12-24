ويؤدي عز خلال المسرحية شخصية علاء الدين الخيالية، وتارا عماد في دور ياسمين، ومحمد ثروت في دور الجني، وهشام إسماعيل في دور جعفر، وسامي مغاوري في دور السلطان، وإسلام إبراهيم بدور "قفه"، ومحمد جمعة في دور فرعون.

وتعتبر مسرحية علاء الدين أكبر إنتاج من نوعه لمسرح "كايرو شو"، إذ تتميز بأداء موسيقي كوميدي، مع أحدث التقنيات والمؤثرات الخاصة التي سترتقي بالمسرح العربي إلى مستوى جديد من العروض، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وتم إنتاج هذه المسرحية وفق أعلى المعايير الدولية التي تشتمل على أحدث التقنيات المسرحية والعروض الموسيقية والمؤثرات الخاصة، ويتوقع أن تبهر المسرحية جمهور فعاليات موسم الرياض بأداء سحري.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، فيصل بافرط: "نحن متحمسون لرؤية هذه التجربة المسرحية الجديدة للمرة الأولى في الرياض وقبل عرضها على أي مسرح آخر. كان هدفنا طوال الموسم تقديم تجارب جديدة لجمهورنا، ومن المؤكد أن عرض علاء الدين على مسرح موسم الرياض سيكون تجربة جديدة وفريدة لجمهورنا".

من جهته، قال المخرج والمنتج الشريك المؤسس لمسرح "كايرو شو": "إن إحياء المسرح العربي وتقديم العروض والخبرات المسرحية بأسلوب جديد ومبتكر هو ما نقوم به الآن من خلال مسرحية علاء الدين، التي تعتبر عرضنا المسرحي الثالث خلال موسم الرياض.

بدوره، أعرب أحمد عز عن سعادته وأسرة مسرحية علاء الدين في المشاركة بفعاليات موسم الرياض، وكشف عن اتفاقه منذ البداية مع مسرح "كايرو شو" المنتج لمسرحية علاء الدين على تقديم عرض بمستوى عالمي.

وقال: "لم أعمل في المسرح من قبل وكان الاتفاق أننا سنقدم مسرحية تواكب العروض العالمية التي تتنافس حاليا في موسم الرياض. وبالفعل، عملنا على مسرحية "علاء الدين" وقمنا بأكثر من ثلاثين بروفة حتى نرتقي بالعرض إلى المستوى الذي نتمنى أن يعجب الجمهور".

وسيتم عرض مسرحية علاء الدين خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر على مسرح القاعة الزرقاء في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض.