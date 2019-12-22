وقضت محكمة الأحداث في محافظة المنوفية، شمال القاهرة، أيضا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق الشريك الرابع للمدانين في ارتكاب الجريمة.

وأثارت جريمة قتل الشاب محمود البنا (18 عاما) ردود فعل غاضبة في مصر، بعدما تبين أن المدانين الذين نفذوا جريمة القتل بأسلوب بشع في أكتوبر الماضي، تقل أعمارهم عن 18 عاما ويعتبرهم القانون أطفالا، وبالتالي لا يمكن الحكم عليهم بالإعدام، رغم اعترافهم بقتل المجني عليه الذي اعترض على قيام أحدهم بتعنيف فتاة، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أدانت المتهمين، وقضت بحقهم بأقصى عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم التي يتهم فيها الأطفال.