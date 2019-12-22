واحتشد أقارب العاملين ونحو 80 شخصا آخرين للاحتجاج ضد "ماكدونالدز"، في إحدى ضواحي العاصمة ليما، يوم السبت.

وقال خوسيه أندريد، المدير العام لشركة اركوس دورادوس بيرو، المالكة لامتياز مطاعم ماكدونالدز في البلاد، في تصريح صحفي: "المعلومات، للأسف، تقول إن الجهاز لم يكن يعمل وأصاب الناس بصدمات كهربائية ولم يعرف بذلك سوى المديرين المحليين، ولم يتم تصعيد المسألة من أجل اتخاذ إجراء فوري".

وذكرت الشرطة أن العاملين كارلوس جابرييل (19 عاما)، وألكساندرا أنتونيلا بوراس (18 عاما) توفيا صعقا بالكهرباء، يوم الأحد الماضي، في حي بوبلو ليبر بالعاصمة ليما، خلال عملهما في تنظيف مطبخ المطعم.

ورفع المحتجون لافتات تحمل صور الاثنين وشعارات تقول "العدالة لألكسا وغابرييل".

وكانت شركة أركوس دورادوس المالكة والمشغلة لمطاعم ماكدونالدز في أميركا اللاتينية قالت يوم الأربعاء، إنها أغلقت مطاعمها في بيرو وعددها 29 مطعما لمراجعة معايير السلامة، حسبما ذكرت "رويترز".