فعلى بعد نحو 40 كلم عن العاصمة وعلى مدار ثلاثة أيام يسدل فيها موسم الرياض أستاره انطلق مئات الآلاف بسياراتهم وعلى أرجلهم لمشاهدة ليالي مهرجان مدل بيست الضخم الذي حضر أولى لياليه أكثر من 130 ألف شخص، فيما شهدت الليلة الثانية حضور 150 ألف شخص أتوا من داخل وخارج السعودية وسط تنظيم عالمي يندر مثله.

وسجل مهرجان "ميدل بيست" في يومه الأول الخميس حضوراً جماهيرياً كبيرا، بعد أن أخذت الجماهير تتوافد عليه منذ الساعة الرابعة مساء للاستمتاع بالموسيقى والأكل والتسوق في مهرجان يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

وعاش زوار المهرجان يوماً كاملاً من المتعة والإثارة في فعاليات المهرجان وعلى أنغام الموسيقى مع أبرز وألمع نجوم الموسيقى في السعودية والوطن العربي والعالم، وتنوعت الفعاليات ما بين المسارح الخمسة المخصصة للدي جيه، ومنطقة الأكل التي قدمت أشهى وأفضل المأكولات، بالإضافة إلى منطقة التسوق، ومناطق الفنون الأدائية والعروض.