وأظهرت كاميرات المراقبة، لحظات اندفعت فيها شاحنة صغيرة من نوع "بيك أب" إلى داخل صالة استلام الحقائب في مطار ساراسوتا برادنتون، فجر الخميس، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وفي لقطات أخرى، تظهر المركبة وهي "تفجر" جدار الصالة، وصولا إلى مكتب الاستقبال، حيث كان هناك موظفان نجيا من خطر بدا قريبا جدا، وانبطحا فورا على الأرض.

وتناثر الحطام في أرجاء المكان.

وتسبب الحادث بأضرار في منشآت المطار قدرت قيمتها بنحو ربع مليون دولار، حسب مواقع محلية.

وقالت السلطات الأميركية إن السائق، الذي شوهد قبل الحادث وهو يقود بتهور، اقتحم السياج الخارجي من المطار قبل الدخول إلى منشآته.

ولم يعرف سبب التصرف الأهوج لقائد الشاحنة، أو ما إذا كان فعل ذلك تحت تأثير مخدر ما.