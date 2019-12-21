ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفل كليفورد ثومبسون نقل إلى المستشفى متأثرا بجروح بالغة، بعد تعرضه لما وصف بـ"الهجوم الوحشي"، الأسبوع الماضي، في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

وكشف والده ما جرى قائلا: "انتقلنا للتو إلى هذا المنزل، وكنت أقيم حفلا للعائلة بهذه المناسبة، قبل أن يتعرض ابني للهجوم"، مضيفا "كان كليفورد برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح، كنت أراقبهم".

وتابع: "فجأة سمعت صراخا، وحين التفت فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره بعيدا عن المنزل".

ويؤكد الوالد ثومبسون أن ابنه كاد أن يلقى حتفه، لولا تدخله في الوقت المناسب، حيث قال إنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يترك ساق الطفل.

وأوضح الأب أن الثعبان كان شرسا وعدوانيا جدا، مضيفا "تعاملت مع الثعابين من ذي قبل، لكن لم يسبق لي أن رأيت واحدا مثل هذا".

وتبقى حالة الطفل الصغير مستقرة حاليا، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية، صباح الجمعة في مستشفى بروسربين.