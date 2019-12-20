وقالت الشركة الموزعة "والت ديزني"، إن الرقم يجعل الفيلم خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويأتي الفيلم كتكملة لفيلمي "حرب النجوم: القوة تنهض"، و"حرب النجوم : الجيداي الأخير"، وهو الجزء التاسع والأخير في القصة التي بدأت عام 1977، عندما قدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى "لوك سكايووكر" إلى جانب مجموعة مثيرة من الروبوتات والمخلوقات العجيبة.

وقبل أيام من عرض الفيلم للمخرج والمنتج الأميركي جورج لوكاس، افترش عشاق "حرب النجوم" الأرض وخيموا أمام مسرح هوليوود لمشاهدة الفيلم.