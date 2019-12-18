وذكرت صحيفة (لا ربابليكا) اليومية في بيرو أن عاملين اثنين دون العشرين من عمرهما لقيا حتفهما صعقا أثناء تنظيف مطبخ لماكدونالدز في منطقة بيوبلو ليبرا في العاصمة ليما.

وقالت السلسلة على تويتر "استجابة للخسارة الفادحة لأرواح اثنين من زملائنا، هما كارلوس غابرييل إدجاردو كامبوس زاباتاو ألكساندرا أنتونيلا بوراس إنجا، نود أن نعلن أننا في حداد لمدة يومين اعتبارا من صباح اليوم ستغلق خلالهما كل المطاعم التابعة لنا على مستوى البلاد".

وأضافت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في وفاتهما وتقدم دعما لأسرتيهما، مشيرة إلى أن كل العاملين لديها سيتقاضون أجرهم عن اليومين رغم الإغلاق.