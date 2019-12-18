وقال بومبيو في تغريدة على حسابه تويتر "يمكن لأجهزة الدعاية التابعة للحزب الشيوعي الصيني حظر مباريات مسعود أوزيل وأرسنال طوال الموسم، والحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف".

وشدد الوزير الأميركي على أنه "لا يمكن للحزب الشيوعي الصيني أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيغور والأديان الأخرى".

من ناحيتها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها "تدافع عن حرية التعبير وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها"، مضيفة أنها "تعرب بانتظام للحكومة الصينية عن مخاوفها بشأن مسألة حقوق الإنسان في شينجيانغ".

وكان أوزيل قد كتب الجمعة تغريدة عبر حسابيه على "تويتر" و"إنستغرام" انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع شمال غربي البلاد.

وكتب أوزيل بالتركية "القرآن يتم إحراقه... المساجد يتم إغلاقها... المدارس الإسلامية يتم منعها... علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر... الإخوة يتم إرسالهم الى المعسكرات".

وأضاف "المسلمون صامتون. صوتهم ليس مسموعا"، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الإيغور علما لـ "تركمنستان الشرقية".

ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية الصينية "سي سي تي في"، الأحد، إلى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

وكان من المقرر أن تبث القناة الصينية بشكل مباشر مباراة أرسنال وضيفه مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأخير 3-صفر ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الممتاز، لكن "سي سي تي في" قررت الاستعاضة عنها بمباراة توتنهام وولفرهامبتون (2-1).

واقترحت الصين، الاثنين، على أوزيل زيارة شينجيانغ، ورأى المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أن اللاعب الألماني بنى موقفه من بكين استنادا الى "معلومات مغلوطة"، مضيفا "إذا أتيحت الفرصة للسيد أوزيل، سنكون سعداء بزيارته الى شينجيانغ لمعرفة" الوضع هناك.

وتابع "طالما أنه يتمتع بالحس السليم، ويمكنه التمييز بوضوح بين الصواب والخطأ، ويدعم مبادئ الموضوعية والإنصاف، فسوف يرى (أوزيل) شينجيانغ مختلفة".

وأوضح "تتمتع شينجيانغ بالاستقرار السياسي، التنمية الاقتصادية، الوحدة الوطنية، الوئام الاجتماعي، والناس هناك يعيشون ويعملون في سلام وقناعة".

ونشر أرسنال على موقع ويبو، منصة التواصل الاجتماعي الرائدة في الصين والموازية لتويتر، أن ما كتبه لاعبه الألماني كان "رأي أوزيل الشخصي"، مضيفا أن النادي يتبع سياسة "عدم زج نفسه في السياسة".

ويمكن أن يكون لهذه القضية تداعيات اقتصادية على أرسنال في السوق الصينية الضخمة، مثل ما حدث لبطولة الدوري الأميركي للمحترفين في أكتوبر الماضي بعد تغريدة من المدير العام لنادي هيوستن روكتس داريل موريل لدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ.

وإثر التغريدة المثيرة للجدل، علقت العديد من الشركات الصينية عقود رعايتها مع ال "ان بي إيه"، فضلا عن مفاوضات حقوق البث التلفزيوني بينما كانت أندية كثيرة في جولة آسيوية.