ونأى نادي أرسنال بنفسه عن تعليقات أوزيل قائلا إنها تعبر تماما عن رأيه الشخصي. وفي وقت لاحق، قام التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) برفع مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز من جدول البث يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية "لا أعرف إن كان السيد أوزيل قد زار شينجيانغ من قبل شخصيا لكن الأخبار الكاذبة والتصريحات الباطلة خدعته خداعا كاملا وأثرت على حكمه".

وأضاف: "نرحب أيضا بالسيد أوزيل ليزور شينجيانغ إذا سنحت له الفرصة ليتجول ويرى وطالما كان لديه ضمير يمكنه أن يميز الصواب من الخطأ ويمكنه أن يحترم مبادئ الموضوعية والنزاهة فسيرى شينجيانغ بشكل مختلف".

ونفت الصين مرارا أي إساءة معاملة للأقلية المسلمة.