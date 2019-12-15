وهز زلزال، بلغت شدته 6.9 درجة، جنوبي الفلبين، مما تسبب في انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق ودفع الناس للهروب من مراكز التسوق ومنازل وعدد من المباني الأخرى، وهم في حالة من الذعر.

ويظهر الفيديو هيجان الماء في أحد المسابح، بفعل اهتزاز الأرض القوي، إلى جانب مشهد من اهتزازات متتالية لإحدى الغرف، مما خلف حالة كبيرة من الخوف والذعر.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إن الزلزال ضرب منطقة على بعد حوالي 6 كيلومترات شمال غربي بلدة بادادا في مقاطعة دافاو ديل سور.

ووقع الزلزال عن طريق الحركة في صدع محلي على عمق 30 كيلومترا.

وأوضح ريكاردو جالاد، رئيس مكتب الدفاع المدني الفلبيني، أن مكتبه تلقى تقريرا أوليا عن انهيار مبنى صغير من 3 طوابق في مدينة بادادا، عندما اهتزت الأرض.

وقرر مسؤولون في منطقتي دافاو وكوتاباتو في الجنوب، التي شعر سكانها بقوة بالزلزال، غلق مدارس وجامعات غدا الاثنين للسماح بفحص استقرار الفصول.