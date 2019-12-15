وذكر موقع "اليوم السابع"، أن حسن عفيفي صارع المرض لمدة شهرين في مستشفى خاص في مصر، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن طبيعة المرض.

وبدأ عفيفي مشواره في مجال الفن، راقصا مع فرقة رضا ومحمود رضا، ثم دخل مجال التمثيل وشارك في عدد من الأفلام مثل "غرام في الكرنك"، و"أجازة نصف السنة"، و"فتاة الاستعراض".

وبعد اعتزاله الرقص، أثبت نجاحه في تصميم الرقصات، ليصل إلى قمة مجده من خلال "فوازير" رمضان التي قدمتها النجمتان نيللي وشريهان طوال سنوات، وعمل أيضا مصمما للاستعراضات بفوازير "فطوطة" لسمير غانم.، بصورة منفصلة.

كما صمم عفيفي الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحي.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج عفيفي من الفنانة هناء الشوربجي، التي اشتهرت أيضا بأدوارها المسرحية مع صبحي.