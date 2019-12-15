وحقق موسم الرياض، وهو الأضخم في الشرق الأوسط، نجاحاً منقطع النظير، على كافة الأصعدة سواء من حيث الفعاليات أو عدد الزوار.

ويقدم موسم الرياض أكثر من 100 فاعلية خلال فترة تزيد عن شهرين بـ 12 منطقة محددة، وكان من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 7 ملايين و500 ألف، إلا أن الموسم حقق نجاحا منقطع النظير، بعدما كسر عدد زواره حاجز الـ10 مليون زائر.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر بتمديد موسم الرياض حتى نهاية شهر يناير 2020.

وتعد فعاليات موسم الرياض أحد مواسم المملكة في 2019، التي تم إطلاقها لأول مرة في فبراير الماضي، حيث تم تقديم 11 موسما، بهدف جذب السياح للسعودية.

جدير بالذكر أن موسم الرياض يساهم في تحقيق خطة المملكة ورؤيتها 2030، الني تعزز خلالها قطاعي الترفية والسياحة، كأحد أشكال التنوع في مصادر الدخل.