وكان سياح أميركيون يتناولون فطورهم، عندما دخل فجأة فيل ضخم إلى قاعة الطعام الموجودة في الهواء الطلق، يتبعه فيل آخر صغير، بحثا عن الطعام.

وفور دخوله، توجه الفيل الضخم إلى "المائدة المفتوحة"، قبل أن يبدأ بالتجول في القاعة والاقتراب من طاولات السياح، ليلحق به فيل ضخم آخر.

ولعل أكثر اللحظات رعبا، كانت عندما اقترب فيلان من طاولة السياح، وأمسكا قطعا من الخبز بواسطة خرطوميهما وأكلا بشراهة، مطيحين أطباقا وكوبا من القهوة.

ويوثق الفيديو ملامح الخوف على وجوه الجالسين، الذين حرصوا على عدم التحرك أو إصدار أي أصوات أو حتى النظر مباشرة إلى الحيوانات، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر محلية.

وبعد وجبة "الفطور" التي حظيت بها الأفيال رحلوا بهدوء من المكان، فيما بقي السياح جالسين في أماكنهم من هول الصدمة.