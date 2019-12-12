وكانت دار مزادات كيري تيلور في لندن طرحت الفستان الأزرق الداكن للبيع يوم الاثنين، علما أنه من تصميم فيكتور أدلستاين، مع توقعات أن يجني بين 250 ألفا إلى 300 ألف جنيه إسترليني (320750 دولارا- 384900 دولار).

ولم تصل عروض الشراء إلى هذه الأرقام أثناء المزاد، لكن المؤسسة الخيرية تحركت لاحقا.

وقالت دار المزادات في بيان: "بيع بعد المزاد بمبلغ 220 ألف جنيه إسترليني (نحو 282 ألف دولار). البائع كان مسرورا لأنه تمنى ألا يخرج الفستان من بريطانيا".

والأربعاء قالت مؤسسة "هيستوريك رويال بالاسيس" القائمة على الاهتمام بقصر هامبتون كورت وبرج لندن وكذلك الأجزاء العامة من قصر كنسينغتون، المنزل السابق لديانا، في بيان، إنها اشترت "قطعة من التاريخ".

وذكرت إليري لين، القائمة على المؤسسة الخيرية: "سعداء لإعادة فستان السهرة الفريد إلى مجموعة الأزياء الاحتفالية الملكية بعد أكثر من 20 عاما من ابتعاده عن قصر كنسينغتون".

وظهرت ديانا بالفستان خلال حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض، ورقصت مع ترافولتا.

وقالت كيري تيلور صاحبة دار المزادات إن الفستان اشتراه في 2013 "رجل رومانسي كان يريد إسعاد زوجته" مقابل 200 ألف جنيه إسترليني، لكنه "ظل داخل خزانة الملابس معظم الوقت ويريد الزوجان الآن إعادته إلى المشهد العام".