وكان ليونيد غريسير بصدد أن يحاكم بعد أن قتل شقيقته طعنا بالسكين، مدعيا أن "الشيطان طلب منه ذلك"، إلا أنه بدأ بالتشبث بسقف القفص الخشبي الذي حبس داخله، محاولا دفع جسده إلى الأعلى للخروج منه، فيما وقف الحراس ينظرون إليه دون أن يتحركوا.

وبالفعل، نجح الصبي في الخروج من سقف القفص واقتحام سقف القاعة، لتبدأ حينها حالة الهلع بين الحراس، إذ قفز رجلا أمن وأمسكا بساقيه، فيما هرعت شرطية لاستدعاء الدعم، وفقما ذكر موقع "لايف" الروسي الإخباري.

ومع وصول المزيد من رجال الشرطة إلى قاعة المحكمة، وتهديد المجرم بصعقه بالكهرباء إذا لم ينزل، اقتنع الأخير وبدأ بالعودة إلى داخل القفص.