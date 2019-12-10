وكانت الصورة التي نشرها محمد صلاح على حسابه في "تويتر" التي تجمعه بابنته مكة، والتعليق الطريف الذي أرفقه بها، جعله يحصد المركز الأول في الشعبية على "تويتر" في مصر.

ويظهر لاعب ليفربول الإنجليزي في الصورة على أرض الملعب وهو يحمل جائزة "الحذاء الذهبي" ويتحدث إلى ابنته مكة، مرفقا إياها بتعليق طريف، قائلا: "نعم، أعلم أن لدينا واحدة في المنزل، هذه أخرى جديدة".

وحصل النجم المصري على الحذاء الذهبي مرتين متتاليتين في الموسمين الأخيرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر حساب تويتر الرسمي المختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التغريدات التي تصدرت الموقع في عدد من دول المنطقة، تحت وسم #حدث_في_2019.