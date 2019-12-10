ويظهر الفيديو في بدايته، طفلين يسيران في شارع في مقاطعة تشوتشو شمال شرقي الصين، قبل أن ينحني أحدهما إلى الأرض ويلقى عود ثقاب مشتعلا في بالوعة صرف صحي.

وفجأة، وقع انفجار ضخم واندفعت كتل هواء ضخمة تحت قدمي الفتى الذي طار في الهواء ودار 360 درجة، قبل أن يسقط بقوة على الأرض.

ووقع الحادث في أواخر نوفمبر الماضي، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو نقلا عن وسائل إعلام صينية.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن عود الثقاب الذي أشعله الفتى أدى إلى اشتعال غاز الميثان الذي كان محبوسا داخل البالوعة.

ولا تزال هوية الصبي مجهولة، لكنه لم يتعرض لإصابات خطيرة، واقتصر الأمر على جروح في الوجه ونزيف تمكن الأطباء من وضع حد له.