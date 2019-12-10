وأوقف دخول الأفعى لملعب مباراة بدوري الهند للكريكيت، بين فريقي أندارا وفيداربها، لعدة دقائق، بينما كان اللاعبون يستعدون لانطلاق اللقاء، وفقا لوكالة "يونايتد بريس إنترناشونال".

وأظهر فيديو نشره الحساب الرسمي للدوري الهندي على "تويتر"، محاولات لاعبي المباراة لركل الثعبان إلى الخارج، بينما كان يزحف على أرضية الملعب.

واستؤنفت المباراة بعد إخراج الحيوان الزاحف بنجاح، ليتمكن بعدها فريق فيداربها من تحقيق الانتصار.

وتحتضن الهند أكثر من 270 نوعا من الثعابين، وتعتبر من أكثر 5 دول في العالم إيواء للأفاعي، السامة منها وغير السامة.