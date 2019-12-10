فقد كشف استطلاع جديد، نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الثلاثاء، أن الفنادق الفخمة أصبحت تواجه نزلاء يسرقون حتى فرشات "مراتب سرير" من الغرف التي يمكثون بها، وبنسب تفوق كافة التوقعات.

وأجرت الاستطلاع شركة "ويلسن هافين"، التي توصلت إلى أن الفنادق من فئة الـ5 نجوم باتت تشهد فقدان أشياء أكثيرة، وهذه الأشياء ليست صغيرة ولا يمكن إخفائها.

وشمل الاستطلاع 643 فندقا من فئة أربعة نجوم، و 523 فندقا من فئة خمسة نجوم تنتشر أساسا في القارة الأوروبية.

وقال العديد من مالكي الفنادق إن النزلاء يتمكنون من سرقة أشياء ضخمة مثل المراتب، على الرغم أنه من السهل معرفة من سلب هذه الأغراض.

وأوضح المدير التنفيذي لـ" ويلسن هافين"، تاسيلو كيلمان نقلا عن هؤلاء أن النزلاء يسرقون في الغالب مقتنيات الفندق في الليل، عندما يكون مكتب الاستقبال مغلقا أو مشغولا بأقل عدد من الموظفين.

ولفت الاستطلاع إلى أن المسروقات تشمل مجموعة متنوعة وفقا لجودة الفنادق، إذ تشمل التلفزيونات، وآلات القهوة في الفئة الفاخرة (5 نجوم)، فيما تشمل المسروقات من فنادق (4 نجوم) حتى بطاريات أجهزة التحكم ( الريموت كنترول).

لكن لماذا لا تبلغ الفنادق عن هذه السرقات؟ يقول كيلمان إن إدارات فنادق الخمس نجوم من غير المرجح أن تعلم الشرطة بهذه السرقات لأنها لا ترغب بأن تكون طرفا مرتبطا بأي جريمة.

وبالطبع، هناك سرقات شائعة مثل روب الحمام، والشماعات الخشبية، لكن استبدال هذه أسهل وأقل تكلفة من المراتب بطبيعة الحال.