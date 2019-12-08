وتم استدعاء الشرطة إلى المخبز الإيطالي "لا بيلا فيرارا" في شارع مولبيري في مانهاتن في حوالي الساعة 8:30 صباحا بعد وصول أحد العاملين في المخبز ولاحظ اختفاء جهاز الصراف الآلي المثبت على الجزء الخارجي من المتجر، على حد قول المسؤولين.

وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة أنه بحدود الساعة 4:30 صباحا، قام اثنان من اللصوص، يرتديان الأقنعة والقفازات، بسرقة الجهاز ثم هربا بواسطة سيارة دفع رباعي سوداء.

وقالت الشرطة إن جهاز الصراف الآلي للمخبز كان يحتوي على أكثر من 4000 دولار نقدا، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية.

وبعد ساعة، تم استدعاء رجال الشرطة إلى متجر لبيع الأجبان على بعد مربعين سكنيين، في شارع غراند، حيث تمت سرقة جهاز صراف آلي آخر، من على الجدار، كان يحتوي على حوالي 5000 دولار.

وقال المسؤولون إنه يعتقد أن الحادث الثاني وقع في وقت ما قبل الساعة السادسة صباحا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السرقات تأتي بعد سلسلة من عمليات سطو مماثلة في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد قام فريق من اللصوص بتسع عمليات سرقة لأجهزة صراف آلي في 3 أحياء، وبلغ إجمالي ما سرقوه حوالي 39000 دولار.

وذكرت الشرطة إنه ليس واضحا ما إذا كانت سرقة جهازي الصراف الآلي يوم السبت مرتبطتين.