وكان على أوريل لالا (7 أعوام)، وأليسيو كاكوني (10 أعوام) القفز من شرفة منزليهما للنجاة من الزلزال في ثومان، إحدى أكثر المدن تضررا بالحدث الذي بلغت قوته 6.4 درجات وأودى بحياة العشرات وأصاب أكثر من 3 آلاف شخص.

وخلال المأساة، فقد أوريل شقيقته وجدته، بينما توفي لأليسيو والده وشقيقته.

وتم نقل الولدين إلى المستشفى، ثم زارهما رئيس الوزراء الألباني إدي راما الذي علم بحلمهما لملاقاة لاعبي يوفنتوس الإيطالي، نجميهما المفضلين.

والجمعة نقلهم راما مع أوريل وأليسيو إلى العاصمة الإيطالية روما للقاء رونالدو وبوفون، حيث قضى الصبيان معهما وقتها ممتعا، وحصلا على قميصين موقعين منهما والتقطا الصور مع النجمين.

ويلعب يوفنتوس السبت في روما مع لاتسيو، في المرحلة 15 من الدوري الإيطالي.

وقال راما إن اللقاء "ليس فقط بالنسبة للطفلين، بل لكل الأشخاص الذين يعانون في البلاد".

ودمر زلزال 26 نوفمبر أكثر من 11 ألف مبنى، وترك بنحو 12 ألف شخص بلا مأوى.

وأرسلت المفوضية الأوروبية إلى ألبانيا 15 مليون يورو على سبيل المساعدة، وتعهدت بمزيد من الالتزامات بما في ذلك تنظيم مؤتمر دولي للمانحين.