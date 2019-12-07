وصمم باحثون في مركز للأحياء البحرية في ولاية تينيسي، نظاما داخل حوض أسماك يمد الشجرة بالكهرباء المنبعثة من ثعبان البحر، وفقا لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الإخبارية الأميركية.

وقال أخصائي الإنتاج السمعي البصري في المركز جوي تيرنبسيد: "عندما يفرغ ثعبان البحر الكهرباء شحنته، تنقل مستشعرات في الماء الكهرباء إلى الشجرة فتظهر على هيئة أضواء وأصوات مسموعة".

وأطلق المركز المائي على المشروع الصغير اسم "صدمة حول شجرة عيد الميلاد"، في إشارة للصدمة الكهربائية التي ينتجها ثعبان البحر.

وتمتلك أنواع مختلفة من ثعابين البحر، القدرة على إنتاج طاقة كهربائية عبر أعضاء صغيرة تعرف باسم "الدبابيس"، تستغلها في شل حركة فريستها تحت الماء.