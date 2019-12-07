وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، السبت، بأن 3 من أصل 4 بيضات تعرضت إلى نوع من الكسر أثناء عملية البحث في مقاطعة باكينغهام شاير وسط إنجلترا.

ونقلت عن العلماء قولهم إن الاكتشاف حدث في بئر قديمة مغمورة بالمياه يعتقد أنها كانت "بئر الأمنيات" في العهد الروماني.

وكانت على هذه البيض أثار سابقة تعود إلى مئات السنين، وأثناء عملية الاستخراج أطلقت رائحة نتنة للغاية.

وتمكن العلماء من المحافظة على بيض واحدة بحالة سلمية، مما يجعلها "البيضة الرومانية" الوحيدة الكاملة في بريطانيا.

وقال ستيوارت فورمان، مدير مشروع الحفر: إنه أمر مدهش أن نحصل على أشياء كهذه (البيض) في ظل بئر غمرته المياه لآلاف السنين، ونحصل على أشياء لا تبقى عادة حتى في بيئة جافة.

وإلى جانب البيض، عثر العلماء على عشرات القطع المعدنية والأحذية والأدوات الخشبية وسلة وصفت بأنها "نادرة للغاية".

ومن جانبه، قال إدوارد بيدولف، الذي أمضى 3 سنوات في تحليل الاكتشاف، إن المارة ربما كانوا يتوقفون أمام البئر ويلقون بالقرابين من أجل تحقيق أمنياتهم.