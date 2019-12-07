وتقدم اسم محمد 4 مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر.

وقد أحرز تقدما كبيرا على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشارا عام 2013.

وأوضح موقع "بيبي سنتر"، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.

أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب "ليام"، فيما احتل اسم "صوفيا" المركز الأول لدى البنات.

وتصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.