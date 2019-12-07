وأعطت العاملة في مكدونالدز، زبونة المطعم آسيا فستر، علبة الكاتشب، بدلا من علبة الجيلي الهلامي، عن طريق الخطأ، مما أغضب فستر كثيرا، وفقا لصحيفة "ميترو".

وكانت فستر تطلب وجبتها من داخل السيارة، قبل أن تعود وتدخل للمطعم بعد اكتشافها أنها حصلت على علبة جيلي بدلا من الكاتشاب.

وقالت شرطة ممفيس أن كاميرات المراقبة في المطعم أظهرت فستر، وهي تلوح بالمسدس تجاه العاملين في المطعم.

يذكر أن ماكدونالدز يستخدم العلب الحمراء للكاتشاب، والوردية للجيلي، الأمر الذي أدى للالتباس بالألوان بالنسبة للعاملة في المطعم.

وألقت الشرطة القبض على المرأة البالغة 20 عاما، الثلاثاء، ووجهت لها 3 تهم بينها الاعتداء المشدد، والحيازة غير المشروعة للسلاح.