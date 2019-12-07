وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن السيدة الأولى قامت بجولة في وحدتين بأحد المستشفيات، إحداهما للجراحات، بالمستشفى الوطني للأطفال في واشنطن، الجمعة.

كما رافقت المرضى الصغار في غرفة للعب، وشاركتهم ألعابهم.

بعدها جلست ميلانيا ترامب مع اثنين من الأطفال أمام شجرة عيد الميلاد لتقرأ لهما قصة أطفال، تعد الجزء الثاني من قصة قرأتها لأطفال المستشفى في 2018.

ويعود تقليد زيارة السيدة الأولى لمستشفى أطفال في فترة عيد الميلاد، وقراءة قصة لهم إلى عقود مضت، بحسب "أسوشيتد برس".