وأضافت أوبر في تقرير أن أرقام 2018 تمثل انخفاضا بنسبة 16 في المئة في معدل الحوادث، مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها.

وقالت أوبر إن 99 في المئة من جميع رحلاتها في الولايات المتحدة التي بلغت حصيلتها 2.3 مليار دولار في عامي 2017 و 2018 انتهت دون حوادث تتعلق بالسلامة.

ويهدف تقرير أوبر إلى طمأنة السائقين والجماهير بأنها جادة بشأن السلامة.

ويأتي التقرير المكون من 84 صفحة بعد أسبوعين تقريبا من إعلان أوبر بأنها ستستأنف ضد قرار إلغاء ترخيصها في لندن بسبب "نمط من الإخفاقات" بشأن السلامة والأمان.