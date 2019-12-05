وأظهر مقطع فيديو طرقا بسيطة لإخماد النيران في حال اشتعالها في الملابس، بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي الفيديو الذي نشرته الصحيفة البريطانية، كشف أحد عناصر الدفاع المدني الإندونيسي عن طريقة سهلة وبسيطة لإطفاء اللهب، حيث ضغط بيديه الاثنتين على النار المشتعلة بذراع أحد أفراد مجموعته وضربها، وفي لحظة انطفأ اللهب.

ويمكن سماع مصور اللقطات والأشخاص الموجودين في الخلفية وهم يصفقون ويشيدون به، لسرعة بديهته، وإطفائه اللهب بسرعة كبيرة.

وكرر عنصر الدفاع المدني المشهد، وقام هذه المرة بإشعال النار في ساق الرجل، وخلال ثوان قليلة أطفأ اللهب، وفعل ذلك مرة أخرى بإشعال النار في صدر الرجل ذاته.

وفي مرحلة ما أشعل زميل له النار في منطقة البطن، وهذه المرة انبطح الرجل على بطنه فأطفأ اللهب، وتكرر ذلك عندما أشعل النار في ظهره.

وعلى الرغم من بساطة وسهولة إطفاء النار، كما أوضح الفيديو، فإنه لا ينصح لأي شخص بالقيام بذلك، فمن صوروا الفيديو محترفون، خصوصا وأنهم يعملون في وحدة الدفاع المدني في إندونيسيا.