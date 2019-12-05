ونالت الفنانة منى فتو، التي شاركت بأفلام سينمائية تناولت مواضيع شائكة مثل الجنس، التكريم على مسيرة فنية شملت العمل في السينما والتلفزيون والمسرح.

جاء ذلك في إطار أنشطة الدورة 18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث حصلت فتو على النجمة الذهبية عن مجمل أعمالها، وفقا لما ذكرته رويترز.

وعبرت فتو، التي حظيت باستقبال جماهيري كبير عندما صعدت المسرح، عن بالغ سعادتها بالتكريم، وقالت "تكريمي اليوم هو تكريم للمرأة المغربية من خلال فنها".

وأضافت "لا أجد في قواميس اللغة كلمة تعبر عن افتخاري بهذه الالتفاتة التي أحظى بها اليوم. التفاتة هي في البدء اعتراف وتقدير بعملي. لكنها في الأصل اعتراف وتقدير لمجهودات كل المهنيين المغاربة في مجال السينما".

وكانت بداية فتو السينمائية من خلال فيلم "حب في الدار البيضاء" المثير للجدل، وهو من إخراج عبد القادر لقطع، الذي ظهرت دعوات في العام 1991 لمنع عرضه بسبب تناوله موضوع الجنس.

وشاركت فتو لاحقا بأفلام مثل "البحث عن زوج امرأتي" و"نساء ونساء"، وهو الفيلم الذي يتناول الصعوبات التي تواجهها النساء في مجتمع ذكوري، وفيلم "رأيتهم يقتلون بن بركة".

أما في التلفزيون والمسرح، فقدمت فتو أعمالا مثل مسلسل "رحيمو" ومسرحية "البتول".

ومن المقرر أن يكرم مهرجان مراكش السينمائي، الذي يستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري، الممثل والمخرج الأميركي روبرت ريدفورد والممثلة والمنتجة الهندية بريانكا تشوبرا.