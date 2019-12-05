وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة F-Type الجديدة، تتميز بالتصميم الجديد في المقدمة، والذي ترسمه الكشافات النحيفة والملامح المفتولة العضلات على غطاء المحرك، كما يطل القسم الخلفي منها ببعض الرتوش التصميمية.

وتتمتع المقصورة الداخلية ثنائية المقاعد بمجموعة جديدة من العدادات الرقمية، التي تظهر بياناتها عبر شاشة قياس 12.3 بوصة.

وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة باقة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 221 كيلوواط/300 حصان و423 كيلوواط/575 حصان.

وبفضل عزم الدوران الأقصى 700 نيوتن متر، تتسارع السيارة في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 300 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة، التي تتوفر منها نسخ الدفع الخلفي والرباعي، 8.1 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عننه 184 غرام/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ومن المقرر أن تطرح جاغوار أيقونتها F-Type الكوبيه والكابريو في الأسواق خلال مارس القادم بسعر يبدأ من 64 ألف و200 يورو.