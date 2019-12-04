وجاملت ميلانيا، التي يحضر زوجها ترامب قمة لحلف الأطلسي في لندن، الطلاب عندما أثنت على قبعات عيد الميلاد التي يعتمرونها وهي تساعدهم في نظم أكاليل الزهور الاحتفالية، فيما كانت فرقة نحاسية تعزف في الخلفية.

وقالت ميلانيا ترامب للتلاميذ على إحدى الطاولات "يا لها من قبعات جميلة".

كما قدمت السيدة الأميركية الأولى، التي حضرت إلى المركز مع سوزان جونسون، زوجة السفير الأميركي لدى بريطانيا، الهدايا للأطفال بعد أن غنوا أغنية "كل ما أريده في عيد الميلاد".

وقالت ماريا رشيد، وهي تلميذة التقت ميلانيا، لصحيفة إيفيننج ستاندارد المحلية إنها سألت السيدة الأولى عما إذا كانت قد ضلت طريقها في أي وقت من الأوقات داخل البيت الأبيض.

وأضافت "كانت ودودة.. كنت أعرف من هي بالفعل، لكنها كانت عذبة الحديث للغاية".