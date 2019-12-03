وقال مسؤول في مجال الغابات في ولاية ماهاراشترا إن النمر "سي 1" قطع هذه المسافة خلال 150 يوما، وأنه غادر مسقط رأسه في محمية تايبيشوار في يونيو 2019، بعد أن كان قد انفصل عن شقيقيه سي 2 وسي 3 في وقت سابق من العام الجاري.

والنمر سي 1، وعمره عامان ونصف العام، خاضع للمراقبة طويلة الأمد، والدراسة بواسطة طوق مراقبة، حيث يتم تعقبه بواسطة نظام تحديد الموقع العالمي "جي بي إس".

وخلال مسيرته الطويلة بحثا عن ملاذ جديد له، مرّ النمر سي 1 بمئات القرى والحقول الزراعية والمناطق المأهولة في المقاطعات الست بالولايتين، دون أن يكون له أي احتكاك مع السكان، باستثناء قتله عددا من رؤوس الأبقار من أجل الحصول على طعام، بحسب ما ذكر موقع "إنديا توداي" الإخباري الهندي.