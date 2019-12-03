وأعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفسية.

وتوفي الفنان الراحل في أحد مستشفيات القاهرة، والذي قضى به الأيام الأخيرة، حيث نقلته أسرته إليه بعد معاناته من مضاعفات في التنفس ومشاكل في القلب.

وخيري من مواليد القاهرة في 10 أبريل عام 1942، حيث بدأ العمل في المسرح والسينما، وعمل في أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج في عام 1970.

ابتعد عن التمثيل أثناء فترة تجنيده، ثم حصل على بطولة مطلقة وحيدة في مشواره الفني، أمام النجمة ماجدة في فيلم "العمر لحظة"، إلا أن التجربة لم تتكرر مرة أخرى، وظل بعدها يقدم أدوارا ثانية.

وخلال مسيرته الفنية، قدم العديد من الأفلام الوطنية مثل "حائط البطولات" و"يوم الكرامة" وغيرها مثل "الضائعة" و"سيقان في الوحل" و"الخيط الرفيع".

ومن المسرحيات التي قدمها محمد خيري "البكاشين" و"بداية ونهاية" و"النحلة والدبور" و"أنطونيو وكليوباترا"، ومن مسلسلاته "واحة في بطن الجبل" و"بنات ثانوي" و"جراح الماضي" و"الرجل والقضبان".

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل الفنية كان مشاركته في مسلسل "الخفافيش" عام 2012.