ورصدت كاميرات مراقبة لقطات للشمبانزي، وهو يغسل الملابس مثل الإنسان تماما، في حديقة حيوانات بمقاطعة شونكينغ الصينية.

وقال أحد العاملين بمنتزه "ليهي ليدو" للحيوانات، إن الشمبانزي "يوهوي"، يحب مراقبة وتقليد العاملين في المنتزه، حسبما أشار موقع "تشاينا نيوز" الصيني الإخباري.

وأراد الحارس المسؤول عن "يوهوي"، أن يرى إذا ما إذا كان الشمبانزي تعلم كيفية غسيل الملابس بعد مراقبة الحارس، وهو ما ثبت فعلا.

وترك حارس الشمبانزي قميصا أبيض وفرشاة وقطعة صابون، بجانب بركة مياه صغيرة وصخور، كي يختبر "يوهوي".

وفور إخراج الحيوان من قفصه، توجه فورا للقميص المتسخ، وأظهر فيديو المنتزه غسيله للقميص بشغف كبير.

وفرك الشمبانزي الصابون بالقميص مرارا، وبعد الحصول على رغوة كافية، نقعه في الماء قبل أن يتركه على الصخور ليجف، في عملية غسيل متكاملة أثارت دهشة العاملين.

ووفقا للعاملين في منتزه الحيوانات، فإن ذكاء الشمبانزي يقارب ذكاء طفل يبلغ من العمر 3 أعوام.