وكان الحمار قد هرب في مدينة كوميتان بولاية تشياباس المكسيكية، وأحدث أضرارا ببعض الممتلكات، مما أدى إلى استدعاء الشرطة، التي "ألقت بدورها القبض عليه".

واقتاد عناصر الشرطة الحمار إلى سجن لحين العثور على مالكه، الذي سيدفع غرامة وسيعوض أصحاب الممتلكات المتضررة، وفقما ذكرت صحيفة "فانغارديا" المكسيكية.

وحتى العثور على مالك الحمار، سمحت الشرطة للأطفال في المنطقة بزيارة الحمار و"الاطمئنان" عليه.