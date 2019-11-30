إليكِ بعض العلاجات المنزلية البسيطة للتخلص من الرؤوس السوداء بشكل طبيعي ومنع ظهورها، بحسب ما نشر موقع "ستاندرد ميديا".

نشا الذرة والخل

تخلط ملعقة كبيرة من نشا الذرة مع الخل حتى يشكل المزيج عجينة سميكة. توضع على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء، وتترك لمدة 15-20 دقيقة. تزال بالماء الدافئ ثم الماء البارد أو بمكعب ثلجي لإغلاق المسام.

العسل

أثبت العسل فعاليته في إزالة الرؤوس السوداء، إذ إنه يرطب البشرة ويسكنها. ضعي العسل الصافي على وجه نظيف وجاف واتركيه لمدة 20 دقيقة. يزال باستخدام الماء الدافئ. ويمكن استخدام العسل على البشرة يوميا.

البيض والعسل

قناع البيض والعسل هو طريقة رائعة للتخلص من الرؤوس السوداء. يمكن وضع الخليط على جميع أنحاء الوجه، وعندما تشعرين بشد الجلد قومي بإزالة القناع بالماء الدافئ. لن يؤدي هذا الخليط فقط إلى إزالة الرؤوس السوداء، بل سيجعل بشرتك أيضا نضرة.

عصير الليمون

عصير الليمون يزيل خلايا الجلد الميتة ويخلصك أيضا من الرؤوس السوداء. استخدمي عصير الليمون الطازج قبل الذهاب إلى السرير، لتنظيف البشرة، مع التركيز على منطقة الرؤوس السوداء.

بيكربونات الصودا

تعد بيكربونات الصودا طريقة بسيطة للتخلص من الرؤوس السوداء. ضيفي بضع قطرات من الماء إلى بيكربونات صودا، وبحركة دائرية لطيفة نظفي المناطق المصابة.

استخدمي الماء الدافئ لإزالة الخليط. لا تخلصك بيكربونات الصودا فقط من الرؤوس السوداء، بل تجعل البشرة متوهجة.