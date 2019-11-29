فقد كشفت شركة فوليباك الهولندية مؤخرا عما أطلقت عليه وصف "أقوى سترة في العالم"، المصنوعة من مادة يمكنها حماية الأفراد والمركبات حتى من القنابل وألغام الأفراد.

وهذه السترة، التي أطلقت عليها اسم "البوفر غير القابل للتدمير"، أقوى سترة من نوعها مصنوعة للإنسان، إذ استخدمت الشركة في صناعتها أقوى الألياف المعروفة.

وتتكون السترو من 100 في المئة من مادة الداينيما، وهي غير قابلة للتدمير، ويمكن أن تظل مدى الحياة من دون أن تتحلل أو تبلى.

وكانت الشركة صنعت بعضا من أقوى أنواع الملابس الرياضية والخاصة بالمغامرات في العالم، مثل السروال أو البنطال المصمم ليدوم 100 عام، بحسب ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

ويعتقد أن هذه سترة "البوفر" (سترة النفخ) أقوى من الفولاذ 15 مرة، وأقوى بنحو 40 في المئة من ألياف الأراميد، التي تستخدم في الصناعات العسكرية والفضائية، عالية القوة، بحسب ما ذكرت الشركة على موقعها الرسمي على الإنترنت.

وقالت شركة فوليباك إن المواد التي استخدمتها في صناعة سترة النفخ هذه قاسية وقوية للغاية، مشيرة إلى أنها استخدمت في الأصل في الدروع الواقية للبدن، ودروع المركبات المضادة للصواريخ الباليستية، وأنظمة الإرساء لسفن الحاويات العملاقة، والحبال المستخدمة في ربط منصات النفط في البحار الجليدية العنيفة.

ويبلغ وزن سترة النفخ، التي يقدر سعرها بحوالي 985 دولارا أميركيا، حوالي 2.5 كيلوغرام. وبالإضافة إلى أنها قوية للغاية وغير قابلة للتلف، فإنها توفر أيضا مزيدا من الحماية من البرودة.