وتعتقد دار المزادات أن نابليون امتلك حذاء ركوب الخيل الجلدي، خلال منفاه الأخير، في جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي، بعد هزيمته في معركة ووترلو.

وقال ألكسندر جيكيلو، المسؤول عن مزاد بيع الحذاء: "من الصعب فصل هذا الحذاء عن صورة نابليون في أذهاننا".

وأضاف "إنه جزء من أيقونة.. أيقونة عالمية اليوم. بيع مثل هذه القطع غير مألوف. نحن نعلم جيدا صورة نابليون في أنحاء العالم: قبعة، حذاء برقبة، وربما سترة طويلة".

وقالت الدار إن المارشال برتران، آخر من رافق نابليون، حصل على الحذاء، بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي في 1821، قبل أن ينتقل للنحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.

ووفقا لدار المزادات، منح ابن ماروكيتي الحذاء للسيناتور الفرنسي بول لو رو، في مطلع القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين ظل مملوكا لأسرته، وفق ما نقلت "رويترز".