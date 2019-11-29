وستجتمع فرقة بوسي كات دولز، التي تشكلت في الأصل كفريق رقص هزلي وتشتهر بأغنيات مثل (دونت تشا) و(ون آي جرو أب) "عندما أكبر"، من جديد على المسرح ابتداء من أبريل في دبلن قبل أن تقدم عروضا في أنحاء بريطانيا، وفق ما ذكرت رويترز.

وقالت المغنية نيكول شيرزينجر لبرنامج هارت بريكسفت الإذاعي البريطاني في مقابلة مشتركة مع زميلاتها في الفرقة آشلي روبرتس وجيسيكا سوتا وكارميت باشار وكيمبرلي وايت: "تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجددا".

وقالت روبرتس: "هناك عمل لم ينته. مرت عشر سنوات... جميعنا مستعدات الآن".

وردا على سؤال عما إذا كانت تساورهم مشاعر مختلفة عن بداياتهن أوضحت روبرتس: "لقد مر وقت طويل ونضجنا، لقد كبرنا واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية".