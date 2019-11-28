وكانت ميركل تشارك في حفل لاتحاد الغرف التجارية في برلين، مساء الأربعاء، عندما كادت تسقط على الأرض، بحسب تقارير صحفية محلية.

وقالت بعدما اعتلت المنصة: "لم ألاحظ الدرجات. في المرة المقبلة سوف استخدم الدرجات"، وأرفقت كلامها بضحكة وكذلك فعل الحضور.

ويظهر الفيديو تقدم ميركل (65 عاما) نحو المنصة، التي أمسكت بجانب منها، قبل أن تتعثر مرتين متتالين ثم تستعيد توازنها سريعا.

وباتت صحة ميركل في بؤرة الاهتمام بعدما ظهرت سلسلة إشارات تظهر اعتلالها، إذ أجبرت على الجلوس أثناء عزف النشيد الوطني خلال يوليو الماضي.

ووثقت الكاميرات ارتعاش المستشارة الألمانية 3 مرات خلال استقبال مسؤولين دوليين، لكنها أبدت تماسكا بسرعة.

وأثارت نوبات الارتعاش وعدم قدرة ميركل على الوقوف قلق الألمان عليها، ذلك أنهم يعتبرونها رمزا للصلابة في عالم مضطرب.

وتقود ميركل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن المعروف عنها تفوقها على قادة آخرين في قمم الاتحاد الأوروبي بقدرتها على التركيز على تفاصيل المناقشات المعقدة التي تستمر حتى الليل.

ويرى كثيرون أن جدول أعمال ميركل المزدحم يضغط على صحتها كثيرا.

وتولت ميركل مقاليد الحكم في ألمانيا عام 2005، وهي أول امرأة في البلاد تصل إلى منصب المستشارية، وأعلنت العام الماضي أنها ستعتزل الحياة السياسية بعد عام 2021.