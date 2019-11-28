وأثار المقطع موجة من الغضب بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى كثيرون تعاطفهم مع الحصان الذي يدعى "تايغر".

وبحسب موقع "سي إن إن"، فقد أوضح مكتب الادعاء في مقاطعة غراند، إن كلا من الزوجين جون وأمبر سالاتيت قد وجهت إليهما تهمة القسوة على الحيوانات.

ومن المقرر أن يمثل الزوجان أمام المحكمة في أواخر شهر يناير المقبل.

وقالت الزوجة لاحقا في لقاء تلفزيوني أنها "نادمة بشدة" على ما اقترفت يداها بحق ذلك الحصان، وإنها تتفهم بشدة نقمة وغضب الناس عليها.

وتابعت باكية: "لقد خسرت وظيفتي بسبب ما فعلناه أنا وزوجي، جعلنا ذلك الحصان يمر بأوقات سيئة، نعم لقد اقترفنا خطأ بشعا".