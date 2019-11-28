ويظهر الفيديو الذي نشرته وكالة "رويترز"، الأربعاء، رجلا يسير ببطء على رصيف محطة مترو، وعينه لا ترى سوى شاشة هاتفه على ما يبدو.

وكان الرجل مطأطئ الرأس أثناء سيره منشغلا بالهاتف الذكي، ويضع دعامة لتقويم عظام ساقه اليسرى لمعالجة كسر أصابها.

وفجأة انزلقت قدم الرجل وسقط فوق قضبان السكك الحديد قبل لحظات من وصول القطار إلى المحطة، حيث لم ير حافة الرصيف من فرط تركيزه في الهاتف.

لكن لحسن الحظ، كان هناك عدد من المارة في المكان الذين سارعوا لنجدته وسحبه من فوق القضبان، قبل أن يهرع فريق الطوارئ إلى المكان.

ولولا وجود أشخاص قرب الحادث لكان الرجل فقد حياته بشكل شبه مؤكد، حيث لم يكن يتمكن من الحركة بسبب كسر ساقه.

وبحسب الشرطة الأرجنتينية، فقد وقع الحادث في 13 نوفمبر الجاري، في محطة مترو بالعاصمة بوينس آيرس، لكن الفيديو تم إطلاقه مؤخرا.