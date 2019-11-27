وأوضح البيان أنه وفي في استجابة إنسانية سريعة من السيسي لحالة السيدة فريال محمد البالغة من العمر65 عاما، فقد جرى على وجه العجلة نقل الحالة لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية.

وأوضح البيان أن السيسي أصدر توجيهات كذلك برفع كفاءة منزل فريال وتوفير الأثاث اللازم، مع توفير الطاقة الكهربائية لمسكن السيدة المصرية.

وأشار البيان أن إلى أن فريق التدخل السريع، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، توجه لفريال محمد وقام بنقلها إلى مستشفى دار الشفاء، ومتابعة حالتها الصحية وتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة، وقيام الوزارة المصرية برفع كفاءة منزلها وتوفير الاثاث المناسب.



وكانت السيدة " فريال محمد " تعانى من أمرض السكر والقدم السكري والضغط ، وتتخذ من أحد أرصفة وسط القاهرة مقرا لها، وتقوم ببيع بعض الخردوات لتقتات من مكسبها البسيط.