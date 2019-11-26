وكان قد عثر على جيف هذه الحيوانات، وبينها صغيران، في سبتمبر على طرقات في جنوب شرق البلاد.

وذكر موقع "بيغا ديستركت نيوز" الإخباري أن ناثان سانغر، البالغ 20 عاما، أقر خلال مثوله أمام محكمة بيغا بولاية نيو ساوث ويلز، الثلاثاء، بذنبه في مجزرة حيوانات الكنغر هذه التي دامت حوالى ساعة، وأثارت موجة استنكار.

وأقر وكيل الدفاع عنه بأن الأعمال "الوحشية المجانية" التي ارتكبها موكله تسببت "بعذاب كبير لعدد كبير من الحيوانات الخائرة القوى".

وبفعل هذه الانتهاكات التي تعاقَب بالسجن حتى 5 سنوات بتهمة قتل حيوان من خلال تعذبيه أو إطلاق النار عليه، حكم على ناثان سانغر، الذي يخالف القانون للمرة الأولى، بالقيام بـ500 ساعة من أعمال المنفعة العامة.

ولفت الموقع الإخباري إلى أنه بدأ بالقيام بأعمال تطوعية داخل ملجأ للحيوانات.

وقد دفع رجل ثان كان بحسب الشرطة داخل السيارة أثناء الواقعة، ببراءته إذ ستبدأ إجراءات محاكمته في يناير.